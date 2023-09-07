Тарпищев считает обманчивым счет в матче Медведева и Рублева на US Open

Даниил Медведев в четвертьфинале турнира обыграл Андрея Рублева в трех сетах

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итоговый счет четвертьфинального матча US Open между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым не отражает реальный уровень борьбы в этой встрече. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева. В полуфинале он сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

"Счет 3-0 по сетам не значит, что в одну калитку победил Медведев. В первом сете мог выиграть Рублев, но Даня был чуть искуснее, - сказал Тарпищев. - Матч был тяжелым для обоих. И практически во всех линиях было равновесие, но по расстоянию чуть больше пробежал Рублев, хотя Даня стоял далековато за задней линией. Это говорит о том, что в технико-тактических вариациях Медведев был посильнее".

"Функциональная подготовка была высокой у обоих, отсюда долгие розыгрыши мяча, но Даня быстрее восстанавливался после них - это тоже сыграло роль. Надо отметить, что Рублев прибавил и стал лучше подавать вторую подачу", - отметил собеседник агентства.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).