Тардиф заявил, что IIHF следит за появлением Федотова на льду в матчах ЦСКА

Вся информация по делу Федотова будет доведена до членов IIHF на конгрессе организации, отметил Люк Тардиф

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) при принятии решения о применении санкций учитывает именно появление вратаря ЦСКА Ивана Федотова на льду в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) в размере $5,6 тыс. за игру Федотова в первом матче сезона КХЛ с казанским "Ак Барсом" (2:5), так как считает, что у игрока есть действующий контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". В международной федерации сообщили, что в случае дальнейшей игры Федотова за армейский клуб могут быть приняты другие дисциплинарные меры. Последующие матчи ЦСКА с владивостокским "Адмиралом" (4:1) и магнитогорским "Металлургом" (2:4) Федотов провел в запасе.

"Мы будем смотреть, если он появится на льду", - ответил Тардиф на вопрос о дальнейших шагах IIHF в связи с появлением Федотова в заявке на последних двух матчах армейцев.

Также собеседник агентства прокомментировал возможные сроки рассмотрения поданной ЦСКА апелляцию на решение IIHF о дисквалификации Федотова до конца календарного года. "Дисциплинарный комитет является независимым, поэтому у него есть свой график рассмотрения дел", - подчеркнул Тардиф.

Он отметил, что "вся информация по делу Федотова будет доведена до членов IIHF" на полугодовом конгрессе организации, который пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.

КХЛ перед матчем ЦСКА - "Ак Барс" объявила о том, что генпрокуратура довела до сведения лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. 31 августа КХЛ изменила дисциплинарный регламент, в котором говорится о том, что решение лиги на участие того или иного игрока в матчах имеет большую юридическую силу, нежели решение IIHF, а вероятные убытки при этом выплачивает именно клуб.