Тарпищев рассказал о шансах Медведева на победу над Алькарасом на US Open

Россиянин должен держать испанца на задней линии, считает президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российского теннисиста Даниила Медведева ждет тяжелый полуфинальный матч против испанца Карлоса Алькараса на US Open, он должен держать соперника на задней линии, чтобы рассчитывать на успех. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В четвертьфинале Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева (6:4, 6:3, 6:4) и в полуфинале встретится с Алькарасом.

"С Алькарасом у Дани будет тяжелый матч. Он хорошо знает и использует недостатки Медведева в игре, - сказал Тарпищев. - Меня немного волнует первая подача, все-таки девять двойных ошибок [в матче с Рублевым] - многовато в трех сетах".

"Учитывая моторность испанца, Даня должен его держать на задней линии, стараться не давать рвать игру и не давать выходить к сетке, чтобы рассчитывать на успех. Хотя покрытие корта для Дани удобное и дает определенные шансы", - добавил собеседник агентства.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Действующим победителем является Алькарас, Медведев выигрывал турнир в 2021 году.