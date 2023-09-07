Футболистка сборной Молдавии погибла в результате несчастного случая в горах

Ей было 26 лет

ТАСС, 7 сентября. Футболистка сборной Молдавии Виолета Мицул погибла в возрасте 26 лет в результате несчастного случая, который произошел во время пребывания спортсменки в горах. Об этом сообщает Молдавская федерация футбола.

"С глубокой грустью и болью в душе мы выражаем искренние соболезнования в связи с гибелью игрока сборной Виолеты Мицул. С одной из лучших игроков женской национальной команды произошел трагический несчастный случай во время пребывания в горах, где она находилась со своими товарищами по клубу", - говорится в заявлении пресс-службы.

Последним клубом Мицул стал исландский "Эйнхерьи". Она провела 41 матч за сборную Молдавии.