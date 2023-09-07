Бой Монсон - Тактаров может быть перенесен

Поединок планировалось провести в Москве 29 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам смешанных единоборств (ММА) может быть перенесен. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

"Дата еще не подтверждена. Возможно, бой состоится в другой период", - сказал Монсон.

Ранее стало известно, что бой Монсон - Тактаров планируется провести в Москве 29 сентября.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 56 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам ММА, еще в 2 боях была зафиксирована ничья.