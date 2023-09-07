Янчук считает, что теннисист Медведев сумел перевернуть ход игры против Рублева

Даниил Медведев в среду в трех сетах обыграл Андрея Рублева в четвертьфинале US Open

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев в начале четвертьфинального матча US Open во всем превосходил соотечественника Даниила Медведева, однако тот сумел перевернуть игру. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева. В полуфинале он сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

"Мне кажется, первый сет должен был выигрывать Андрей, он во многом превосходил Даниила, но к середине первой партии Медведев разыгрался и перевернул игру. Потом он не сбавлял интенсивности в своей игре, особенно ему удавались удары слева по линии. Рублев пытался набирать свои очки ударами справа, но ему это не так часто удавалось, оборона Даниила оказалась неприступной. В третьей партии Андрей превратился в "мальчика для битья" и уже не мог ничего противопоставить", - сказал Янчук.

"Возможно, сказалась жара. Андрей пытался себя охладить, менял майки, но это не помогло, в конце он уже физически плохо выглядел. Медведев показал более высокое мастерство, закономерно вышел в полуфинал", - добавил собеседник агентства.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).