Федерация велоспорта заявила, что тренер не мог выводить попавшую в ДТП группу на трассу

В результате аварии погибли два человека

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер группы велосипедисток не имел разрешения выводить ее на скоростную трассу для тренировок. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

"Согласно информации, которая есть у меня, у человека, который работает тренером и призван обеспечивать безопасность тренировочного процесса, не было никакого разрешения от руководства спортшколы выезжать на скоростную трассу. Понятно, что это федеральная трасса, но она не имеет статуса автомагистрали, и я не знаю, чем руководствовался человек, который принял решение выгнать группу девочек 14-15 лет. Не понимаю логику людей: не было обстоятельств, которые погнали бы тренера с группой подготовки на трассу, где разрыв скоростей между движущимся транспортом в четыре раза. Там невозможно обеспечить меры безопасности, случись что - сразу трагедия, что и произошло на самом деле", - сказал Екимов.

"Я разговаривал с директором интерната этой спортивной школы, который и подтвердил, что никакого даже формального разрешения у того тренера не было", - добавил он.

О состоянии водителя

Тренер, который во время тренировки велосипедисток, попавших в ДТП, был за рулем машины сопровождения, находится в тяжелом состоянии, сказал Екимов.

"На тренировке было 11 детей, в машину сопровождения влетела фура, водитель которой то ли уснул, то ли не справился с управлением. Разница скоростей толкнула техничку в эту группу, и две девчонки погибли. Остальные находятся в среднем и тяжелом состоянии. Сам тренер-водитель в тяжелом состоянии", - сказал Екимов.

В четверг на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области фура совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 2 человека погибли и 10 пострадали. По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, в ДТП погибли двое детей.