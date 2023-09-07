В Госдуме призвали тщательно расследовать ДТП, повлекшее гибель велосипедисток

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту взял ситуацию под свой контроль, подчеркнул Дмитрий Свищев

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Необходимо тщательно расследовать обстоятельства ДТП в Ленинградской области, в результате которого погибли две велосипедистки. Об этом ТАСС в четверг заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Мы берем под контроль ситуацию с данным происшествием, - сказал Свищев. - Выражаем соболезнования пострадавшим и родственникам. Необходимо провести тщательное расследование, проверить, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение тренировки".

"Мы видим, что с наступлением теплого сезона количество велосипедистов на дорогах увеличилось. Необходимо обеспечивать безопасность их передвижения", - добавил парламентарий.

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Ранее стало известно, что фура совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд. По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, в ДТП погибли двое детей, еще семь человек пострадали, в том числе шестеро несовершеннолетних.