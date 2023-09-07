В Паралимпийском комитете России объяснили слова о приостановлении членства в МПК навсегда

Павел Рожков отметил, что в Международном паралимпийском комитете недовольны тем, что ПКР активно задействован в реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших тяжелые травмы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) может отстранить Паралимпийский комитет России (ПКР) до тех пор, пока российская сторона не удовлетворит требования международной организации, противоречащие паралимпийским ценностям. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Павел Рожков.

Ранее Рожков на заседании коллегии Министерства спорта России заявил, что МПК может навсегда отстранить ПКР. В беседе с ТАСС глава ПКР объяснил, что подобное высказывание продиктовано эмоциями.

"Есть несколько вариантов санкций, которые могут применить к ПКР на генассамблее МПК, - рассказал Рожков. - ПКР могут исключить или временно приостановить в правах, а также могут применить любые санкции, но допустить российских паралимпийцев к международным соревнованиям. Я считаю, что ПКР могут надолго отстранить, поскольку мы не собираемся менять свою позицию и отступать от паралимпийского принципа нейтралитета, санкции могут продолжаться до тех пор, пока исполком МПК не поменяет свою позицию по этому вопросу".

По словам Рожкова, в МПК недовольны тем, что ПКР активно задействован в реабилитации ветеранов специальной военной операции (СВО), получивших тяжелые травмы. Кроме того, МПК требует от ПКР дать оценку СВО и не участвовать в проведении соревнований, на которых размещены символы спецоперации. "Требования МПК противоречат уставу ПКР и МПК, поскольку мы не можем занимать какую-либо позицию, - отметил глава Паралимпийского комитета России. - Но ПКР не может быть в стороне от проблем в нашей стране и не привлекать ветеранов СВО в паралимпийское движение".

Генеральная ассамблея МПК, на которой должно быть принято решение о членстве ПКР, должна пройти в конце сентября в Бахрейне. По мнению Рожкова, текущие изменения в паралимпийском движении дают надежду на положительный исход генассамблеи. "В прошлый раз нам не хватило совсем чуть-чуть для положительного исхода, но я надеюсь, что теперь нас больше поддержат национальные паралимпийские комитеты Африки, Азии и стран Латинской Америки", - заключил глава ПКР.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре Паралимпийский комитет России направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, которая была удовлетворена. В июле ПКР обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия российских спортсменов в соревнованиях. Также ПКР обсуждает вопрос вступления в Азиатский паралимпийский комитет.