В Конгрессе США выразили недоверие организации, отвечающей за безопасность спортсменов

Более половины опрошенных спортсменов не согласились с тем, что работа организации достигает поставленных целей

ТАСС, 7 сентября. Комиссия Конгресса США по состоянию олимпийского и паралимпийского движения усомнилась в эффективности Американского центра безопасности спорта (US Center for SafeSport). Об этом сообщает AP.

По данным источника, комиссия Конгресса США провела опрос спортсменов, более половины респондентов не согласилось с утверждением, что работа US Center for SafeSport достигает поставленных целей. "Чрезвычайно эффективным" US Center for SafeSport назвали лишь 7,3% опрошенных. Также отмечается, что 38% дел, заведенных организацией, были закрыты без вынесения санкций и публикации каких-либо записей.

В среду генеральный директор US Center for SafeSport Джуризе Колон дала показания на заседании комиссии. Она заявила о положительном влиянии организации на американский спорт. Агентство также приводит комментарий Колон, в котором говорится, что годовой бюджет US Center for SafeSport составляет $23 млн. Центр в основном финансируется из средств Олимпийского и Паралимпийского комитета США и его вспомогательных организаций. После выступления Колон были высказаны критические замечания о деятельности US Center for SafeSport. Так, по утверждению юристов, многие спортсмены, сообщившие о жестоком обращении в центр, "не понимали, в чем заключался процесс".

US Center for SafeSport был создан в 2017 году и является независимой некоммерческой организацией, которая занимается делами, касающимися физического, психологического и сексуального насилия над спортсменами.