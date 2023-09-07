Камельзон: победа Медведева над Рублевым на US Open была справедливой

Даниил Медведев в среду обыграл Андрея Рублева в трех сетах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев справедливо одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинале US Open. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Встреча прошла в среду и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева. В полуфинале он сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

"С одной стороны, хорошо, что российский теннис продолжает диктовать моду на международной арене, что есть такие игроки, как Даниил Медведев и Андрей Рублев. Хорошо то, что один из них прошел в полуфинал, но, к сожалению, одного мы потеряли. Как бы не обижался Рублев, но победа Медведева была абсолютно справедливой, это было видно по игре", - сказал Камельзон.

"Теперь Даниила ждет еще один шаг, матч против первой ракетки мира, и Америка может гордиться тем, что мужские соревнования на их турнире Большого шлема проходят на очень высоком уровне. Мы, конечно, будем болеть за Медведева, и я надеюсь, что ему удастся выиграть этот US Open", - добавил собеседник агентства.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).