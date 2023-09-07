7 сентября, 11:19
Фигурное катание

Тарасова: фигуристке Усачевой не нужно торопиться с решением о завершении карьеры

По словам заслуженного тренера СССР, 17-летней спортсменке стоит сначала залечить травму

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристке Дарье Усачевой, объявившей о завершении спортивной карьеры, не стоит торопиться с этим решением и сначала залечить свою травму. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"В танцах ноги нужны как нигде, поэтому ей надо подлечиться и затем подумать еще раз, не принимать такое решение впопыхах", - сказала Тарасова.

17-летняя портсменка объявила о завершении карьеры в эфире YouTube-канала "Okko Спорт" в четверг. Серебряный призер чемпионата мира 2020 года среди юниоров после тяжелой травмы бедра намеревалась перейти в танцы на льду, о чем в марте в интервью ТАСС рассказала ее тренер Этери Тутберидзе. По словам тренера, она пыталась встать в пару с чемпионом юношеских Олимпийских игр (2020) Дарио Чиризано, однако дуэта не сложилось. 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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