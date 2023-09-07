Футболиста "Зенита" Фернандеса оштрафовали за празднование гола в матче с ЦСКА

Защитник наказан штрафом в размере 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал защитника петербургского "Зенита" Марио Фернандеса на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны во время празднования гола в ворота московского ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

3 сентября ЦСКА дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. После забитого в ворота армейской команды гола Фернандес, сидевший на скамейке запасных, пробежал к угловому флагу на половине поля ЦСКА, чтобы отпраздновать гол вместе с партнерами по команде.

"Выход из технической зоны футболиста "Зенита" Марио Фернандеса, это первое нарушение в сезоне, штраф 10 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Штраф получает напрямую Фернандес, поскольку это выход из технической зоны. То, что ему свистели, никак не влияет на безопасность. У делегата в рапорте не провокационные действия, а именно выход из технической зоны, не более, поэтому рассматривали выход из технической зоны".

Также ЦСКА был оштрафован на 20 тыс. рублей за скандирование оскорбительных выражений болельщиками клуба, "Зенит" за это же нарушение наказан штрафом в 30 тыс. рублей. ЦСКА также получил штраф в размере 20 тыс. рублей за отказ Игоря Акинфеева, признанного лучшим игроком встречи, от послематчевого флеш-интервью.