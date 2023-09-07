В соревнованиях по парафутболу в Казани примут участие 500 человек

Турнир пройдет на стадионе "Центральный"

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по футболу "Стальная воля" среди людей с ограниченными возможностями здоровья стартовали в Казани. В соревнованиях, которые пройдут с 7 по 9 сентября, примут участие 500 человек из 25 регионов России.

В церемонии открытия турнира принял участие руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза, бывший капитан сборной России Алексей Смертин. "Вы особенные, кто-то на инвалидных колясках, кто-то не слышит, кто-то не видит, но не давайте себе поблажек. Потому что именно тогда, когда ты не даешь себе поблажек, ты растешь. Меня отец обучал жестким принципам. Он мне говорил, чтобы, выходя с футбольного поля, я не довольствовался собой - ты дал пас голевой, ты забил, но ты мог в каком-то эпизоде сыграть лучше", - обратился он к участникам соревнований.

Бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев также пожелал участникам удачи в предстоящих соревнованиях. "Спорт для меня - это бессчетная череда и поражений, и побед, и травм, и взлетов, и падений. Но в первую очередь спорт - это удовольствие, возможность находить единомышленников, друзей, соратников, на которых можно будет положиться всю оставшуюся жизнь. Через спорт у нас есть возможность стать частью чего-то намного большего. Мы часть одной большой спортивной семьи, прекрасного вам турнира", - сказал он.

Турнир пройдет на стадионе "Центральный" в Казани. Участники будут соревноваться в семи дисциплинах, включая футбол для лиц с заболеванием церебральным параличом, футбол глухих, мини-футбол для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, мини-футбол для слепых, футбол на электроколясках.