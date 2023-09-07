"Ахмат" оштрафовали за нападение болельщика на судью в матче молодежной команды

Грозненский клуб оштрафован на 50 тыс. рублей, также "Ахмату" был установлен испытательный срок один год

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать грозненский футбольный клуб "Ахмат" на 50 тыс. рублей за необеспечение безопасности сотрудниками стадиона после нападения на главного арбитра матча Молодежной футбольной лиги (МФЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Мы рассмотрели дело в отношении футбольного клуба "Ахмат" по матчу молодежной команды. Там произошел инцидент: при уходе с поля в пространство за трибунами и перед административным зданием, куда должны были зайти судьи, выбежал болельщик и нанес удар главному судье по ноге по касательной. Сопровождающие арбитра два сотрудника безопасности отреагировали, тут же к месту действия подоспели сотрудники полиции, болельщика забрали в отделение полиции. Но дело в том, что данный болельщик не подлежит административному наказанию, поскольку является недееспособным, он инвалид с детства", - сказал Григорьянц.

"Полиция его отпустила и не предъявляла административных санкций. Что касается стадиона и футбольного клуба "Ахмат", это дисциплинарное нарушение, необеспечение безопасности, которое повлекло серьезные последствия. Оценив все эти обстоятельства и работу служб безопасности, принято решение оштрафовать клуб на 50 тыс. рублей и обязать провести один домашний матч без зрителей условно. Установить испытательный срок для ФК "Ахмат" один год с пометкой принятия данного решения", - добавил глава КДК РФС.

1 сентября "Ахмат" со счетом 1:3 уступил "Ростову" в матче МФЛ.