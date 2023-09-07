В РФС рассказали, как появилась идея провести тренировку сборной России в Белокаменке

Тренировка в рамках проекта "Футбол в школе" проходит на поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Идея с проведением тренировки сборной России по футболу в Белокаменке Мурманской области появилась после обсуждения планов национальной команды на сентябрь. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС), заместитель председателя правления компании "Новатэк" Денис Соловьев.

"Идея пришла параллельно с тем, когда мы занимались организацией матча Кубка России. Когда мы приняли решение, что будем строить футбольное поле, то сразу начали думать, кто здесь будет играть, - сказал Соловьев. - Мы тогда не понимали, будет ли собираться сборная, также учитывали условия площадки. Советовался с [генеральным секретарем РФС] Максимом Львовичем Митрофановым, [президентом Российской премьер-лиги] Александром Александровичем Алаевым, я им сказал, что в любом случае буду сюда привозить детей, тогда и родилась эта идея. Мы обсудили с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, стала понятна логистика сборной, понятно, что молодежь улетела в Египет, а ребята постарше остались здесь".

"РФС и мы с удовольствием пришли к тому, что это можно сделать. Если бы я был ребенком, меня привели на тренировку сборной России, то я год бы не спал. Это не тренировка сборной, а по факту мастер-класс для детей, мы собрали ребят из четырех субъектов, мальчики и девочки, которые интересуются. Действительно, для них такая возможность - большое счастье, конечно, спасибо сборной за то, что отозвались, приехали. Я считаю, что и для сборной это хорошо - показывать им, что происходит в стране, увидеть уникальное производство, что есть чем гордиться. Они все-таки страну представляют, можно так увидеть, что в регионах есть тоже люди, которые любят футбол", - добавил Соловьев.

В четверг тренировка в рамках проекта "Футбол в школе" проходит на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Ранее здесь прошел матч третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России между московским клубом Медиалиги 2Drots и кировским "Динамо" (2:0). В тренировке принимают участие вратари Матвей Сафонов, ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Илья Помазун ("Урал"), Михаил Кержаков ("Зенит"), защитники Георгий Джикия, Руслан Литвинов, (оба - "Спартак"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"), Сергей Волков ("Краснодар"), полузащитники Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков (все - "Локомотив"), Антон Зиньковский ("Спартак"), Максим Мухин, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Александр Юшин ("Урал"), Артем Макарчук ("Сочи"), Александр Головин ("Монако"), а также нападающие Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Федор Чалов (ЦСКА).

Сборная России с 4 по 12 сентября проводит учебно-тренировочный сбор. Команда разделена на две группы. Первая группа 7 и 11 сентября на выезде проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта, вторая 12 сентября в гостях встретится с командой Катара. В Мурманск прилетели футболисты из второй группы.

"Футбол в школе" - это проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. В новом учебном году проект охватит 4 150 школ из 83 регионов России, в активностях примут участие свыше 1 млн человек.