В РФС сообщили, что поле в доке Белокаменки будет работать до 15 сентября

Вице-президент Российского футбольного союза, заместитель председателя правления компании "Новатэк" Денис Соловьев отметил, что поле будет уложено на Центральный стадион в Мурманске

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области, будет работать на этом месте до 15 сентября. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС), заместитель председателя правления компании "Новатэк" Денис Соловьев.

В четверг на этом поле проходит тренировка и мастер-классы в рамках проекта "Футбол в школе". В ней принимают участие игроки сборной России.

"Поле будет работать до 15 сентября. У нас есть технологический график, в соответствии с которым проводятся работы, потом здесь начнется подготовка к строительству нового завода, - сказал Соловьев. - Здесь порядка 23 тыс. рабочих играют своими командами. После этого мы поле собираем и отвозим в Мурманск на Центральный стадион. В следующем году оно будет там выкладываться с системой подогрева и далее".

Сборная России с 4 по 12 сентября проводит учебно-тренировочный сбор. Команда разделена на две группы. Первая группа 7 и 11 сентября на выезде проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта, вторая 12 сентября в гостях встретится с командой Катара. В Мурманск прилетели футболисты из второй группы.

"Футбол в школе" - это проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. В новом учебном году проект охватит 4 150 школ из 83 регионов России, в активностях примут участие свыше 1 млн человек.