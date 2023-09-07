Футболист сборной России Обляков рассказал об ожиданиях от игры с командой Катара

Встреча состоится 12 сентября в Катаре

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России надеются показать свой уровень в товарищеском матче с командой Катара. Об этом ТАСС рассказал полузащитник российской команды и московского ЦСКА Иван Обляков.

Встреча состоится 12 сентября в Катаре.

"Ожидания - сыграть матч, давно не виделись с ребятами. Показать свою игру, свой уровень", - сказал Обляков.

В четверг на поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области, проходит тренировка и мастер-классы в рамках проекта "Футбол в школе". В мероприятии принимают участие игроки сборной России.

"Для детей все делается, наверное, приятно им очень сфотографироваться, автограф взять, поиграть в футбол с нами. Поэтому все очень здорово. Могут любые вопросы задавать, мы на что хочешь можем ответить. И просто с нами поиграться в квадрат или просто передачи поделать тоже приятно", - отметил Обляков.

"Футбол в школе" - это проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. В новом учебном году проект охватит 4 150 школ из 83 регионов России, в активностях примут участие свыше 1 млн человек.