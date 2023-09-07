Футболисты Глебов, Скопинцев и Фомин не приняли участия в тренировке сборной России

Помощник главного тренера национальной команды Виктор Онопко рассказал, что игроки получили повреждения, но имеют большие шансы сыграть со сборной Катара

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Полузащитники сборной России Данил Глебов, Даниил Фомин и защитник Дмитрий Скопинцев не приняли участия в тренировке команды перед товарищеским матчем с катарскими футболистами из-за повреждений. Об этом ТАСС сообщил помощник главного тренера национальной команды Виктор Онопко.

В четверг сборная России провела тренировку на поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области, прошла тренировка и мастер-классы в рамках проекта "Футбол в школе".

"Они остались в Новогорске, им нужно восстанавливаться. Риск минимальный, что они не сыграют. Все, в принципе, идет позитивно, в последнем туре у них были незначительные повреждения. Не буду говорить, что на 100% будут готовы, но мало шансов, что они не сыграют", - сказал Онопко.

В Новогорске также остался полузащитник Сергей Пиняев. "[Главный тренер сборной России] Валерий Георгиевич [Карпин] решит, в какой игре он будет участвовать. Мы будем обсуждать, когда ребята вернутся из Египта, а мы из Мурманска. То есть все готовятся к играм - а какая будет, обсудим в Москве", - рассказал Онопко.

7 и 11 сентября российская команда в Суэце проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта. Матч между сборными России и Катара состоится 12 сентября в Катаре.