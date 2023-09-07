Футболист "Спартака" Хлусевич будет капитаном сборной России в матче с египтянами

Встреча с олимпийской командой Египта пройдет в Суэце и начнется в 19:00 мск

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с олимпийской командой Египта. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Встреча начнется в 19:00 мск.

В стартовый состав попали вратарь Станислав Агкацев ("Краснодар"), защитники Хлусевич, Виктор Александров ("Пари Нижний Новгород"), Вячеслав Литвинов ("Сочи"), Андрей Лангович ("Ростов"), полузащитники Александр Коваленко, Дмитрий Васильев (оба - "Зенит"), Данила Прохин ("Ростов"), Даниил Кузнецов ("Рубин"), Ярослав Гладышев ("Динамо"), нападающий Тамерлан Мусаев ("Балтика").

11 сентября российская команда в Суэце проведет второй товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. В обеих играх примут участие футболисты не старше 23 лет. 12 сентября сборная России на выезде сыграет с командой Катара.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).