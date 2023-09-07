Кафанов считает, что тренировка перед детьми придаст спокойствия вратарям сборной России

Футболисты сборной России провели открытую тренировку и мастер-класс для детей в Мурманской области 7 сентября

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Поездка в Мурманскую область для проведения открытой тренировки сборной России по футболу добавит вратарям спокойствия и уверенности перед товарищескими матчами с командами Египта и Катара. Такое мнение ТАСС высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Футболисты сборной России провели открытую тренировку и мастер-класс для детей в Мурманской области 7 сентября.

"Только положительные эмоции от этой поездки. Наверное, каждый из них вспомнит, когда сам был маленьким и играл в футбол, тоже мечтал поиграть с какими-то большими футболистами, звездами. Я думаю, здесь обоюдно для детишек и ребят. Видно, что они приехали не на каторгу, а получать удовольствие", - сказал Кафанов.

"Здесь и разгрузка перед подготовкой к матчу, и в любом случае это уверенности добавляет, потому что они сейчас посмотрели на этих детишек, понимают, что за ними такая большая армия болельщиков, маленьких болельщиков, это еще больше ответственности", - добавил тренер.

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. Команда разделена на две группы, одна из которых сыграет с олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября, а вторая 12 сентября поведет матч с катарцами.

"Футбол в школе" - это проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. В новом учебном году проект охватит 4 150 школ из 83 регионов России, в активностях примут участие свыше 1 млн человек.