РФС утвердил перенос сентябрьского матча между "Сочи" и "Спартаком" в Москву

Изначально встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи, однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и столичным "Спартаком" в Москву. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

4 сентября перенос игры согласовало общее собрание РПЛ. Изначально встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи, однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт". Матч второго круга между "Сочи" и "Спартаком" пройдет в Сочи.

"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Сочи" располагается на 12-й строчке с 6 очками.