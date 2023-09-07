Хоккеист "Сибири" Дубакин поделился мнением о новой арене в Новосибирске

В первом матче Континентальной хоккейной лиги на недавно построенной арене новосибирская команда обыграла астанинский "Барыс"

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Поддержка на недавно построенной хоккейной "Сибирь-Арене" такая же шумная, как и в Ледовом дворце спорта "Сибирь", где новосибирская команда играла ранее. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Сибири" Сергей Дубакин.

В первом матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги на "Сибирь-Арене", введенной в эксплуатацию в августе этого года, "Сибирь" в серии буллитов обыграла астанинский "Барыс".

"Было немного непривычно, а так арена классная, удобные раздевалки. Лед нормальный, самое главное, чтобы шайба в ворота залетала, - сказал Дубакин. - Там у нас арена была маленькая, шумная. Тут так же, но арена лучше, больше, круче. Публика поддерживает, подбадривает, гонит вперед".

"Столько коридоров, поначалу путался, куда идти. На куб надо высоко поднимать голову, но у нас на лавке телевизор есть", - добавил он.

Строительство арены было приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Вместимость сооружения составляет 10,5 тыс. зрителей.