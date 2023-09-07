Футболист "Спартака" Литвинов рассказал об общении с Головиным в сборной России

Литвинов и Головин впервые вызваны в сборную одновременно и ранее не играли друг против друга

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Выступление в Европе - главный показатель у футболиста "Монако" Александра Головина, за которым следует наблюдать. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов.

Литвинов и Головин впервые вызваны в сборную одновременно и ранее не играли друг против друга.

"Мало дней прошло, но я слежу за ним, играет там [в Европе], это самый главный показатель, на которым надо следить и учиться чему-то. Пообщались уже, не спрашивал никаких советов", - сказал Литвинов.

Ранее Литвинов сообщил журналистам, что пока не разобрался с системой деления сборной на подгруппы. "Теперь все понятно, нам рассказали, кто куда едет, кто когда тренируется, все уже успокоились и спокойно относятся. Как и до этого, боевой настрой, будем стараться сыграть на победу, это очень важно, мы представляем сборную, поэтому очень ждем игры", - добавил собеседник агентства.

Футболисты сборной России провели открытую тренировку и мастер-класс для детей в Мурманской области 7 сентября. "Это перезагружает. Видишь, как все улыбаются, все радуются, и от этого тепло на душе становится, поэтому, я думаю, что это очень важно, рад, что это все было сделано, что мы тут побывали", - поделился мнением полузащитник.

Основной состав сборной России проведет товарищеский матч с командой Катара 12 сентября. Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор с 4 по 12 сентября.