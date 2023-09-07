В "Президентских состязаниях" и "Президентских играх" примут участие 2,5 тыс. школьников

Соревнования проходят в Краснодарском крае

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. школьников из 87 субъектов РФ примут участие в "Президентских состязаниях" и "Президентских спортивных играх" в Краснодарском крае. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба Минспорта.

Соревнования начались в Краснодарском крае 7 сентября.

"Право принять участие в финальных этапах соревнований, которые проходят при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни", завоевали более 2,5 тыс. спортивных и активных школьников из 87 субъектов России. Отмечу, что в финалы попали дети из новых регионов. Благодаря "Президентским состязаниям" и "Президентским спортивным играм" у школьников по всей России есть возможность проявить спортивные таланты, укрепить здоровье и закрепить привычку регулярно заниматься спортом", - сказал Матыцин.

Финалы соревнований пройдут с 7 по 27 сентября во всероссийских детских центрах "Орленок" и "Смена". "Орленок" примет финальный этап "Президентских состязаний". Из городских и сельских общеобразовательных организаций 87 субъектов РФ, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, сюда приехало 1 518 участников. В те же сроки в "Смене" пройдет финальный этап "Президентских спортивных игр". Сюда приехало более 1 тыс. юных спортсменов из 85 регионов России, в том числе из Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Соревнования пройдут по различным видам спорта, включая спортивное многоборье, а также эстафетный бег, теоретический и творческий конкурсы.

"Президентские состязания" наряду с "Президентскими спортивными играми" являются одними из самых массовых спортивных мероприятий в России. Турнир проходит в несколько этапов: отбор в школе, на муниципальном и региональном уровнях и всероссийский этап. Целью соревнований является физкультурно-спортивное воспитание школьников, массовое привлечение их к занятиям физической культурой и спортом и дальнейшее развитие детско-юношеского спорта.