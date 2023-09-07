Фастовский считает, что на улучшение качества льда на "Сибирь-Арене" потребуется год

Арена в Новосибирске была введена в эксплуатацию в августе этого года

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Год потребуется на то, чтобы лед на недавно построенной "Сибирь-Арене" стал качественным. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский.

"Сибирь" выиграла по буллитам со счетом 1:0 в первом матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги на "Сибирь-Арене", введенной в эксплуатацию в августе этого года.

"Обычно год, сезон [нужен для улучшения качества льда]. Дело не в воде, а в бетоне в самой плите. Всегда новая плита - это проблемы. То же самое было на Олимпиаде в Сочи, в прошлом году в Омске и у нас в старом ЛДС, когда мы поменяли плиту, - сказал Фастовский. - Но если правильно за льдом ухаживать, можно сократить время адаптации. Система подготовки воды очень сложная, и много химикатов используется, чтобы нивелировать этот эффект".

Строительство арены было приурочено к молодежному чемпионату мира 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Вместимость сооружения составляет 10,5 тыс. зрителей.