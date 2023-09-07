Персонажа российского бойца можно получить, предзаказав Deluxe-издание игры

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко появится в качестве персонажа в игре UFC 5, разработчиком которой является компания EA Sports. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение ТАСС.

Персонажа Емельяненко можно получить, предзаказав Deluxe-издание игры. Помимо Емельяненко, владельцы расширенного издания получат в качестве дополнительных персонажей боксеров Майка Тайсона и Мохаммеда Али.

В марте 2022 года компания EA Sports убрала российские команды и сборную из спортивных симуляторов FIFA и NHL.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Он был чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

Тайсону 57 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был владельцем поясов чемпиона мира Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Мохаммед Али родился в 1942 году, при рождении он получил имя Кассиус Клей - младший, которое изменил после принятия ислама в 1964 году. Али - олимпийский чемпион 1960 года в полутяжелом весе, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978). Боксер провел 61 поединок, в 56 из которых одержал победу (37 нокаутом). Али умер в 2016 году.