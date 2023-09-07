В "Спартаке" считают требование агента о дисквалификации Игнатова необоснованным

Маньяков был агентом Игнатова, но в 2021 году футболист расторг с ним контракт

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Требование агента Александра Маньякова дисквалифицировать футболиста московского "Спартака" Михаила Игнатова является необоснованным. Об этом журналистам заявили в пресс-службе "Спартака".

"В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста. Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет, к тому же он предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем требование агента необоснованным, и в его удовлетворении должно быть отказано", - отметили в пресс-службе "Спартака".

Маньяков был агентом Игнатова, но в 2021 году футболист расторг с ним контракт. 7 июня агент Антон Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что Маньяков требует дисквалифицировать Игнатова за то, что футболист обратился в Мытищинский городской суд Московской области, не направив ему претензии.