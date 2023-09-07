Тренеры "Сибири" и "Барыса" рассказали о впечатлениях от новой арены в Новосибирске

Первый матч КХЛ на "Сибирь-Арене" завершился победой хозяев в серии буллитов

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Акустика на новой арене в Новосибирске по сравнению со старой ареной "Сибири" другая, но яркая поддержка болельщиков остается неизменной. Таким мнением с журналистами поделился тренер астанинского "Барыса" Андрей Скабелка.

В первом матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на "Сибирь-Арене", введенной в эксплуатацию в августе этого года, "Сибирь" обыграла "Барыс" в серии буллитов.

"Разница по атмосфере, конечно, есть, потому что здесь акустика совсем другая. А так то же самое - яркое боление за свою команду, за свой город. Еще раз поздравляем болельщиков с таким грандиозным для города объектом", - сказал Скабелка.

Тренер "Сибири" Дэвид Немировски также отметил особую атмосферу первого матча КХЛ на новой арене: "Я должен сказать, что все почувствовали время матча как праздник, все кричали, это было шоу и это было слышно. Не все получилось, но, думаю, все у нас впереди. Трибуны очень хорошо поддерживали". Он добавил, что большие ожидания болельщиков не сковывали команду.

Тренер "Барыса" сообщил, что качество льда во время матча отличалось от дневного. "Утром был хороший лед, на игре ребята говорили, что не очень. Но это для всех ребят, и для "Сибири" в том числе. Качество льда было гораздо хуже. Возможно, это связано с тем, что полный стадион, и службы пока еще не привыкли", - резюмировал он.

Строительство арены было приурочено к молодежному чемпионату мира 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Вместимость сооружения составляет 10,5 тыс. зрителей.