Российские футболисты сыграли вничью с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче

Встреча в Суэце завершилась со счетом 1:1

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с олимпийской командой Египта со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в египетском Суэце.

В составе сборной России мяч забил Степан Оганесян (46-я минута). У египтян отличился Билал Мажар (7).

Второй матч между олимпийской командой Египта и сборной России пройдет 11 сентября в Суэце. 12 сентября сборная России проведет выездной матч против команды Катара. Тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в играх с египтянами игроков не старше 23 лет - именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела шестой товарищеский матч. Ранее российские футболисты играли против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).