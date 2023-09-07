Футболисты "Зенита" разгромили иранский "Сепахан" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу петербургской команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:1 обыграли иранский "Сепахан" в товарищеском матче. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 16 331 зрителя.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Иван Сергеев (19-я минута), Зелимхан Бакаев (22), Александр Ерохин (29, с пенальти) и Густаво Мантуан (90+2). У "Сепахана" отличился Исса Алекасир (90). Во втором тайме при счете 3:0 игрок "Сепахана" не реализовал пенальти, пробив в перекладину. Ворота "Зенита" защищал Денис Адамов, который дебютировал в петербургском клубе после перехода из "Сочи".

Матч стал вторым между командами. 17 февраля "Сепахан" со счетом 2:0 обыграл "Зенит" в товарищеской игре, которая прошла в Иране. Изначально встреча должна была пройти 27 ноября 2022 года, однако позднее ее перенесли из-за матча "Зенита" в Фонбет - Кубке России.

"Зенит" после семи туров набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В восьмом туре команда из Санкт-Петербурга 17 сентября на выезде сыграет с казанским "Рубином".