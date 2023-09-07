"Металлург" обыграл московское "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу команды из Магнитогорска

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 5 741 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (17-я, 26-я минуты), Григорий Дронов (21) и Никита Гребенкин (43, 60). У проигравших отличились Джордан Уил (25), Дмитрий Рашевский (35) и Эрик О'Делл (52). После четвертой шайбы "Металлурга" в составе "Динамо" вратарь Илья Коновалов заменил Максима Моторыгина.

"Металлург" одержал вторую победу подряд и с пятью очками вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" потерпело второе поражение в трех встречах. Бело-голубые набрали два очка и располагаются на седьмой строчке в Западной конференции. В следующем матче "Металлург" 9 сентября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем", "Динамо" в тот же день примет "Сочи".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга, новосибирская "Сибирь" в первой игре на новой арене оказалась сильнее астанинского "Барыса" (1:0 по буллитам).

Все матчи начались с минуты молчания. 7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм, единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Куньлунь РС 3 3 0 0 0 0 0 11-6 6 2 Торпедо 2 2 0 0 0 0 0 9-5 4 3 Северсталь 3 1 0 0 0 0 1 15-12 4 4 Спартак 3 2 0 0 0 0 1 14-11 4 5 СКА 3 2 0 0 0 0 1 8-5 4 6 Динамо Мн 3 1 1 0 0 0 1 15-8 4 7 Динамо М 3 1 0 0 0 0 2 7-8 2 8 ЦСКА 3 1 0 0 0 0 2 8-10 2 9 Сочи 3 1 0 0 0 0 2 6-10 2 10 Локомотив 2 0 1 0 0 0 1 5-7 2 11 Витязь 3 0 0 0 1 0 2 4-12 2