"Металлург" обыграл московское "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 5 741 зрителя.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (17-я, 26-я минуты), Григорий Дронов (21) и Никита Гребенкин (43, 60). У проигравших отличились Джордан Уил (25), Дмитрий Рашевский (35) и Эрик О'Делл (52). После четвертой шайбы "Металлурга" в составе "Динамо" вратарь Илья Коновалов заменил Максима Моторыгина.
"Металлург" одержал вторую победу подряд и с пятью очками вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" потерпело второе поражение в трех встречах. Бело-голубые набрали два очка и располагаются на седьмой строчке в Западной конференции. В следующем матче "Металлург" 9 сентября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем", "Динамо" в тот же день примет "Сочи".
В других матчах игрового дня омский "Авангард" со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга, новосибирская "Сибирь" в первой игре на новой арене оказалась сильнее астанинского "Барыса" (1:0 по буллитам).
Все матчи начались с минуты молчания. 7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм, единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.
1
Куньлунь РС
3
3
0
0
0
0
0
11-6
6
2
Торпедо
2
2
0
0
0
0
0
9-5
4
3
Северсталь
3
1
0
0
0
0
1
15-12
4
4
Спартак
3
2
0
0
0
0
1
14-11
4
5
СКА
3
2
0
0
0
0
1
8-5
4
6
Динамо Мн
3
1
1
0
0
0
1
15-8
4
7
Динамо М
3
1
0
0
0
0
2
7-8
2
8
ЦСКА
3
1
0
0
0
0
2
8-10
2
9
Сочи
3
1
0
0
0
0
2
6-10
2
10
Локомотив
2
0
1
0
0
0
1
5-7
2
11
Витязь
3
0
0
0
1
0
2
4-12
2
1
Металлург
3
2
0
0
0
1
0
11-8
5
2
Автомобилист
3
1
1
0
0
1
0
7-6
5
3
Ак Барс
3
2
0
0
0
0
1
11-8
4
4
Салават Юлаев
3
2
0
0
0
0
1
9-6
4
5
Авангард
2
1
1
0
0
0
0
5-3
4
6
Сибирь
3
0
1
1
0
0
1
7-6
4
7
Трактор
3
1
0
0
0
1
1
7-9
3
8
Амур
3
1
0
0
0
0
2
8-10
2
9
Барыс
3
0
0
0
1
1
1
6-9
2
10
Нефтехимик
2
0
0
0
0
1
1
7-10
1
11
Адмирал
2
0
0
0
1
0
1
2-6
1
12
Лада
3
0
0
0
0
0
3
3-10
0