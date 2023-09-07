7 сентября, 18:52,
обновлено 7 сентября, 19:41
КХЛ

"Металлург" обыграл московское "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Нападающий "Металлурга" Никита Гребенкин, нападающий Жан-Себастьен Ди и вратарь Артем Загидулин
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу команды из Магнитогорска

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 5 741 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (17-я, 26-я минуты), Григорий Дронов (21) и Никита Гребенкин (43, 60). У проигравших отличились Джордан Уил (25), Дмитрий Рашевский (35) и Эрик О'Делл (52). После четвертой шайбы "Металлурга" в составе "Динамо" вратарь Илья Коновалов заменил Максима Моторыгина.

"Металлург" одержал вторую победу подряд и с пятью очками вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" потерпело второе поражение в трех встречах. Бело-голубые набрали два очка и располагаются на седьмой строчке в Западной конференции. В следующем матче "Металлург" 9 сентября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем", "Динамо" в тот же день примет "Сочи".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга, новосибирская "Сибирь" в первой игре на новой арене оказалась сильнее астанинского "Барыса" (1:0 по буллитам).

Все матчи начались с минуты молчания. 7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм, единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Куньлунь РС

3

3

0

0

0

0

0

11-6

6

2

Торпедо

2

2

0

0

0

0

0

9-5

4

3

Северсталь

3

1

0

0

0

0

1

15-12

4

4

Спартак

3

2

0

0

0

0

1

14-11

4

5

СКА

3

2

0

0

0

0

1

8-5

4

6

Динамо Мн

3

1

1

0

0

0

1

15-8

4

7

Динамо М

3

1

0

0

0

0

2

7-8

2

8

ЦСКА

3

1

0

0

0

0

2

8-10

2

9

Сочи

3

1

0

0

0

0

2

6-10

2

10

Локомотив

2

0

1

0

0

0

1

5-7

2

11

Витязь

3

0

0

0

1

0

2

4-12

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

3

2

0

0

0

1

0

11-8

5

2

Автомобилист

3

1

1

0

0

1

0

7-6

5

3

Ак Барс

3

2

0

0

0

0

1

11-8

4

4

Салават Юлаев

3

2

0

0

0

0

1

9-6

4

5

Авангард

2

1

1

0

0

0

0

5-3

4

6

Сибирь

3

0

1

1

0

0

1

7-6

4

7

Трактор

3

1

0

0

0

1

1

7-9

3

8

Амур

3

1

0

0

0

0

2

8-10

2

9

Барыс

3

0

0

0

1

1

1

6-9

2

10

Нефтехимик

2

0

0

0

0

1

1

7-10

1

11

Адмирал

2

0

0

0

1

0

1

2-6

1

12

Лада

3

0

0

0

0

0

3

3-10

0

  

Теги:
КХЛ
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