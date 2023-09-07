Футболист Хлусевич рассказал о капитанстве в сборной России

Защитник "Спартака" впервые вышел на поле с капитанской повязкой в составе сборной России

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич не волновался, выйдя на поле с капитанской повязкой в составе сборной России по футболу. Об этом футболист рассказал журналистам после матча с олимпийской сборной Египта.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Хлусевич был капитаном сборной России впервые. Он был заменен на 82-й минуте на своего партнера по "Спартаку" Даниила Денисова. Капитанская повязка перешла к вратарю Станиславу Агкацеву.

"Не волновался. Всегда очень приятно быть капитаном сборной, это большой труд, и я доволен, что тренерский штаб доверил мне, благодарен ему. Всегда хочется играть за сборную, надевать родные цвета, пусть даже в товарищеских матчах", - сказал Хлусевич.

Матч проходил при температуре около 40 градусов. "Погода очень тяжелая. Я давно не играл в таких условиях, последний раз, наверное, в Крыму - там в августе похожая погода. Но во втором тайме стало полегче", - отметил он.

Второй матч между олимпийской командой Египта и сборной России пройдет 11 сентября в Суэце. 12 сентября сборная России проведет выездной матч против команды Катара. Тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в играх с египтянами игроков не старше 23 лет - именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах.