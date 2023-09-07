Тренер "Сепахана" не исключил проведения еще одного матча с "Зенитом" в 2023 году

В четверг петербургская команда обыграла иранцев со счетом 4:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Тренер иранского футбольного клуба "Сепахан" Жозе Мораиш не исключил проведения еще одного матча с петербургским "Зенитом" в этом году. Об этом Мораиш заявил журналистам на пресс-конференции.

В четверг футболисты "Зенита" со счетом 4:1 обыграли "Сепахан" в товарищеском матче. Встреча прошла на "Газпром-Арене".

"Это был красивый матч, красивый футбол, цели и задачи, которые мы ставили перед собой, были достигнуты. "Зенит", безусловно, заслуженно победил. Это важный опыт в том числе для налаживания межкультурных мостов, это также чрезвычайно важно для укрепления таких ценностей, как братство, понимание и мирное взаимодействие. Поэтому я не исключаю проведения еще одного товарищеского матча, в том числе и в этом году", - сказал Жозе Мораиш.

"Я думаю, если бы моя команда выступала в российском чемпионате, то могла бы оказаться в тройке лучших", - добавил наставник иранцев.

"Зенит" и "Сепахан" провели второй товарищеский матч. 17 февраля в Иране "Сепахан" обыграл "Зенит" со счетом 2:0.