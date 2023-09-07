Футболист Денисов заявил, что дорога в Египет доставила больше проблем, чем жара

Помимо перелета до Каира, российские футболисты еще два часа добирались до Суэца

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Даниил Денисов заявил, что дорога в Египет доставила ему больше неприятностей, чем жаркая погода во время игры. Об этом он рассказал журналистам после матча с олимпийской сборной Египта.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Матч проходил при температуре около 40 градусов.

"Самое тяжелое не погодные условия и не поле, а перелет, - сказал Денисов. - Помимо перелета до Каира, мы еще два часа добирались до Суэца. В гостинице хорошие условия, но вот дорога - самое тяжелое".

"Сегодня было достаточно много болельщиков, которым огромное спасибо. Приятно, когда нас поддерживают даже здесь. Надеюсь, что за нас болели по телевизору", - добавил он.

Второй матч между олимпийской командой Египта и сборной России пройдет 11 сентября в Суэце. 12 сентября сборная России проведет выездной матч против команды Катара. Российская команда сыграет разными составами.