7 сентября, 19:21
Сборные по футболу

Футболист Денисов заявил, что дорога в Египет доставила больше проблем, чем жара

Петр Ковалев/ ТАСС
Защитник сборной России Даниил Денисов
© Петр Ковалев/ ТАСС

Помимо перелета до Каира, российские футболисты еще два часа добирались до Суэца

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Даниил Денисов заявил, что дорога в Египет доставила ему больше неприятностей, чем жаркая погода во время игры. Об этом он рассказал журналистам после матча с олимпийской сборной Египта.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Матч проходил при температуре около 40 градусов.

"Самое тяжелое не погодные условия и не поле, а перелет, - сказал Денисов. - Помимо перелета до Каира, мы еще два часа добирались до Суэца. В гостинице хорошие условия, но вот дорога - самое тяжелое".

"Сегодня было достаточно много болельщиков, которым огромное спасибо. Приятно, когда нас поддерживают даже здесь. Надеюсь, что за нас болели по телевизору", - добавил он.

Второй матч между олимпийской командой Египта и сборной России пройдет 11 сентября в Суэце. 12 сентября сборная России проведет выездной матч против команды Катара. Российская команда сыграет разными составами. 

Теги:
ЕгипетРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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