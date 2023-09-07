Оганесян поделился эмоциями от дебютного гола за сборную России в матче с командой Египта

Полузащитник "Оренбурга" сравнял счет в матче, который прошел в Суэце, встреча завершилась со счетом 1:1

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Положительные эмоции от дебютного гола за сборную России по футболу Степану Оганесяну немного подпортил тот факт, что национальная команда не одержала победу в товарищеской игре с олимпийской сборной Египта. Об этом полузащитник "Оренбурга" рассказал ТАСС.

Оганесян вышел на замену перед вторым таймом и вскоре сравнял счет в матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Эмоции только положительные, я рад, что удалось забить, но остался осадок, потому что хотелось победить, - сказал Оганесян. - Египет в концовке мог вырвать победу? Это футбол, у нас тоже были хорошие моменты. После матча меня уже успели поздравить родные и друзья".

"Всегда приятно играть за сборную, - сказал игрок про свой дебют за национальную команду. - Я очень рад, что меня вызывали. Не знаю, как оценивать этот вызов - как первый шаг в основную команду или нет, но эмоции от этого у меня положительные".

Второй матч между олимпийской командой Египта и сборной России пройдет 11 сентября в Суэце. 12 сентября сборная России проведет выездной матч против команды Катара. Российская команда сыграет разными составами.