"Полезно для информации". Cборная России по футболу сыграла вничью в первом матче в Египте

Встреча завершилась со счетом 1:1

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в первом матче с олимпийской командой Египта ушла от поражения благодаря голу дебютанта Степана Оганесяна - 1:1. Во встрече принимал участие ближайший резерв национальной команды.

Матч прошел в Суэце - городе в 150 км от Каира. Там же 11 сентября команды сыграют второй матч. Тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в играх с египтянами игроков не старше 23 лет - именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах.

Начало встречи сопровождали непростые погодные условия - даже после захода солнца температура оставалась в районе 40 градусов, что вынуждало команды несколько раз ненадолго прерывать игру для восстановления сил.

Ранний гол в таких условиях был идеальным развитием событий для олимпийской сборной Египта - российская команда большую часть первого тайма не могла найти свою игру и только теряла силы в безрезультативных попытках отыграться. Создать остроту у ворот соперника команда Валерия Карпина смогла только в конце первого тайма.

В Суэц команду приехали поддержать около ста россиян, среди которых были представители посольства и сотрудники компании, которая строит атомную станцию в Эль-Дабаа. "У нас сегодня рабочий день, но руководство по такому случаю отпустило", - сказал один из болельщиков. Главным героем кричалок в поддержку сборной России стал ее главный тренер. "Раз-два-три, Валера, выходи!" - неустанно скандировали они, призывая его помочь молодым игрокам.

Игроки только вчера познакомились

Карпин в перерыве сделал ключевые замены: вместо Александра Коваленко, Дмитрия Васильева, Ярослава Гладышева, Данилы Прохина и Даниила Кузнецова на поле вышли Никита Ермаков, Кирилл Кравцов, Ярослав Михайлов, Оганесян и Никита Салтыков. Последние двое в итоге и организовали ответный гол в начале второго тайма, воспользовавшись ошибкой вратаря соперника.

Игра сборной России во второй половине матча заметно преобразилась, так что вместо "Валера, выходи", болельщики начали кричать: "Валера, поддави". "Поддавить" египетскую команду действительно удалось - российские футболисты три раза были близки к тому, чтобы забить еще один мяч, однако одержать победу не удалось. Напротив, в концовке египтяне имели хороший момент, чтобы вновь повести в счете - от гола российскую команду спас вратарь Станислав Агкацев.

"Настроение рабочее, полезно для информации, - сказал после матча Карпин. - Я бы не стал ставить вопрос так, что первый тайм не очень, просто второй - лучше. Это нормально, что игра так складывалась - люди только вчера познакомились".

"Запомнил ли я имена всех игроков? Нет. Фамилии - да, поэтому иногда кричал по фамилиям, а не по именам", - отметил главный тренер.

Дорога тяжелее жары

Капитаном сборной России в этой встрече впервые в своей карьере был игрок "Спартака" Даниил Хлусевич. "Не волновался, - сказал он после матча. - Всегда очень приятно быть капитаном сборной, это большой труд, и я доволен, что тренерский штаб доверил мне, благодарен ему. Всегда хочется играть за сборную, надевать родные цвета, пусть даже в товарищеских матчах".

"Погода очень тяжелая, - отметил уроженец Симферополя. - Я давно не играл в таких условиях, последний раз, наверное, в Крыму - там в августе похожая погода. Но во втором тайме стало полегче", - отметил он.

Оценил свой удачный дебют и Оганесян. "Эмоции только положительные, я рад, что удалось забить, но остался осадок, потому что хотелось победить, - сказал игрок "Оренбурга". - Египет в концовке мог вырвать победу? Это футбол, у нас тоже были хорошие моменты. После матча меня уже успели поздравили родные и друзья".

Карпин отметил, что заявка на вторую игру с командой Египта практически не изменится. Сразу после первой встречи команда отправилась в Москву, чтобы через три дня вернуться. "Самое тяжелое не погодные условия и не поле, а перелет, - отметил игрок "Спартака" Даниил Денисов. - Помимо перелета до Каира, мы еще два часа добирались до Суэца. В гостинице хорошие условия, но вот дорога - самое тяжелое".

Основной состав сборной России, которая в четверг провела открытую тренировку для школьников в Белокаменке Мурманской области, свой матч сыграет 12 сентября в Дохе с командой Катара, участником последнего чемпионата мира.