Сборная Франции по футболу одержала пятую победу подряд в отборочном турнире Евро-2024

Французы обыграли дома ирландцев

ТАСС, 7 сентября. Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Французы одержали пятую победу в пяти матчах квалификации.

Забитыми мячами отметились Орельен Тчуамени (19-я минута) и Маркус Тюрам (48).

В другом матче группы В сборная Нидерландов со счетом 3:0 обыграла команду Греции. Сборная Франции занимает первое место в группе В, набрав 15 очков после 5 матчей. Далее идут команды Нидерландов (6 очков; 3 матча), Греции (6; 4), Ирландии (3; 4) и Гибралтара (0; 4). 10 сентября сборная Греции примет команду Гибралтара, ирландцы дома сыграют со сборной Нидерландов.

В матчах группы Е сборная Чехии сыграла вничью с албанцами (1:1), поляки обыграли команду Фарерских островов (2:0). После четырех туров первое место в таблице занимает сборная Чехии (8 очков), далее идут команды Албании (7), Польши (6), Молдавии (5) и Фарерских островов (1). В группе G сборная Венгрии обыграла команду Сербии (2:1), черногорцы и литовцы сыграли вничью (2:2). В турнирной таблице после четырех туров лидирует сборная Венгрии (10 очков), далее располагаются команды Сербии (7), Черногории (5), Литвы (2) и Болгарии (2).

В группе Н сборная Дании со счетом 4:0 разгромила команду Сан-Марино, финны обыграли казахстанских футболистов (1:0), сборная Словении оказалась сильнее североирландцев (4:2). После пяти туров сборная Финляндии возглавляет турнирную таблицу (12 очков). Далее идут команды Дании (10), Словении (10), Казахстана (9), Северной Ирландии (3) и Сан-Марино (0).

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.