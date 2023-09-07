Нетаньяху и глава CONMEBOL договорились о приезде в Израиль сборной Аргентины с Месси

В пресс-службе израильского правительства отметили, что поездку намерены организовать "для проведения товарищеских выставочных матчей"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем офисе в Иерусалиме президента Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) Алехандро Домингеса. Об этом сообщила пресс-служба израильского правительства.

По ее информации, в ходе встречи Домингес подтвердил Нетаньяху, что дал согласие на приезд в Израиль национальной сборной Аргентины по футболу, включая Лионеля Месси, а также аргентинской молодежной сборной "для проведения товарищеских выставочных матчей".

Сроки проведения этих игр пока не называются, детали и даты еще должны согласовать глава Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарец и его аргентинский коллега Клаудио Тапиа, добавили в правительственной пресс-службе.

В 2018 году сборные Аргентины и Израиля уже планировали провести товарищескую игру в Иерусалиме. Известие об этом тогда было встречено негодованием со стороны палестинцев, начались акции протеста, и в итоге Аргентина отказалась от проведения матча, сославшись на провокации и угрозы в адрес Месси.