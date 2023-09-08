Экоактивисты прервали женский полуфинальный матч на Открытом чемпионате США по теннису

Инцидент произошел во время встречи Каролины Муховой из Чехии и Кори Гауфф из США

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Трое экоактивистов провели акцию протеста во время женского полуфинального матча Открытого чемпионата США по теннису, прервав его на 45 минут. Трансляция турнира ведется на спортивном канале ESPN.

Инцидент произошел во время встречи Каролины Муховой из Чехии и Кори Гауфф из США. Во время матча трое участников акции - двое мужчин и одна женщина - в майках с надписями "Покончим с ископаемыми видами топлива" встали на трибуне и начали выкрикивать лозунги на экологическую тематику. Еще один протестующий в другой части трибун приклеил свои ступни к полу. Для выдворения участников акции организаторы турнира вызвали полицию. Пострадавших в результате инцидента нет.

Гауфф и Мухова на время удаления протестующих с трибун прекратили игру и покинули площадку. Позднее матч возобновился.