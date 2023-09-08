Во Владивостоке открылся чемпионат ВМФ по гребно-парусным видам спорта

В соревнованиях примут участие 14 команд

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Чемпионат Военно-морского флота по гребно-парусным видам спорта открылся во Владивостоке, за первое место будут бороться 14 команд, представляющих несколько флотов, учебных заведений, воинские части и подразделения, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В церемонии открытия принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, который поприветствовал спортсменов и пожелал им достойной победы. В этом году за первое место будут бороться 14 команд, которые представляют Тихоокеанский, Северный, Черноморский и Балтийский флоты, Каспийскую флотилию, Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова, Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова, военный учебно-научный центр Военно-морского флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова", а также другие воинские части и подразделения, непосредственно подчиняющиеся главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову", - сообщила пресс-служба.

Чемпионат проходит по нескольким видам спорта и дисциплинам, которые включают греблю на ялах на дистанции 1 тыс. и 2 тыс. м с разворотом, а также гребно-парусное двоеборье и парусные гонки. Эти виды спорта относятся к военно-прикладным командным, уточнила пресс-служба. В результате соревнований, которые завершатся 17 сентября, будут сформированы сборные команды для участия в чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации по гребно-парусным видам спорта, которые также пройдут во Владивостоке с 18 по 28 сентября.