Гол Месси принес аргентинцам победу в первом матче отборочного турнира на чемпионат мира

Сборная Аргентины дома победила команду Эквадора со счетом 1:0

ТАСС, 8 сентября. Сборная Аргентины по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Эквадора в домашнем матче первого тура южноамериканского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Встреча прошла в Буэнос-Айресе.

Забитым мячом на 78-й минуте отметился Лионель Месси. Аргентинец, выступающий за американский клуб "Интер Майами", отличился результативным действием в 11 из последних 12 матчей.

В других встречах сборная Колумбии дома победила команду Венесуэлы (1:0), сборная Парагвая на своем поле сыграла вничью с командой Перу (0:0).

В следующем туре отборочного турнира аргентинцы 12 сентября на выезде сыграют со сборной Боливии, эквадорцы в этот же день примут команду Уругвая.