Белоруска Соболенко и американка Гауфф сыграют в финале US Open

Арина Соболенко в полуфинале в трех сетах обыграла Мэдисон Киз из США

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Мэдисон Киз в полуфинальном матче US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) в пользу Соболенко, получившей на турнире 2-й номер посева. После вылета польки Иги Свёнтек белоруска гарантировала себе статус первой ракетки мира по итогам турнира. Киз был присвоен 17-й номер посева. После второго сета американка взяла медицинский тайм-аут и покинула корт для получения помощи.

В другом полуфинале представительница США Коко Гауфф (6-й номер посева) со счетом 6:4, 7:5 одолела чешку Каролину Мухову (10). Финальный матч турнира в женском одиночном разряде пройдет 9 сентября, начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Соболенко 25 лет, на счету белоруски 13 титулов WTA. В 2023 году теннисистка выиграла первый турнир Большого шлема в карьере, став победительницей Australian Open. Соболенко дважды становилась победительницей турниров Большого шлема в женском парном разряде: в 2019 году она выиграла US Open, в 2021-м - Australian Open, оба турнира - в паре с бельгийкой Элизе Мертенс.

19-летняя Гауфф занимает 6-е место в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла пять титулов на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. В 2022 году американка дошла до финала Roland Garros, что является ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема. На ее счету также два выхода в финал турниров Большого шлема в женском парном разряде - в 2021 году она вместе с Кэти Макнэлли вышла в финал US Open, в 2022-м с Джессикой Пегулой добралась до финала Roland Garros.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

Другие матчи

8 сентября состоится первый полуфинал в мужском одиночном разряде: американец Бен Шелтон сыграет с рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема сербом Новаком Джоковичем. В ночь на 9 сентября по московскому времени россиянин Даниил Медведев во втором полуфинале сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

В пятницу вечером также пройдет полуфинальный матч женского парного турнира, в котором россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд сыграют против американки Дженнифер Брэди и бразильянки Луизы Стефани.

Два представителя России сыграют в полуфинальных матчах юниорского Открытого чемпионата США. Ярослав Демин, выступающий в паре с мексиканским теннисистом Родриго Пачеко, сыграет против итальянца Федерико Бондиоли и австрийца Йоэля Шварцлера. Анастасия Гурьева и румынка Мара Гае сыграют против японок Хайю Киноситы и Ваканы Сонобе.