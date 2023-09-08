Состав сборной России на чемпионат мира по борьбе утвердят после 10 сентября

Президент Федерации спортивной борьбы России отметил, что подготовка к турниру идет в штатном режиме

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Состав на чемпионат мира по спортивной борьбе в Белграде будет ясен после 10-11 сентября, когда его утвердит исполком Федерации спортивной борьбы России. Об этом ТАСС сообщил президент организации Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.

"Состав на чемпионат мира еще не определен, его предстоит утвердить главным тренерам и тренерам национальной сборной России, затем исполкомом федерации, - сообщил Мамиашвили. - Исполком состоится сразу после тренировочных схваток, после 10-11 сентября. Команда готовится, будем желать ей успеха. Подготовка идет в штатном режиме на нашей прекрасной базе в Парамоново, команда всем обеспечена".

2 сентября пресс-служба Объединенного мира борьбы распространила заявление, из которого стало известно, что 235 человек из России и Белоруссии прошли тщательные проверки анкетных данных и социальных сетей. В список вошли 235 спортсменов и членов вспомогательного персонала. Из 235 человек, прошедших проверку, в допуске было отказано 26 людям. Решение было принято в связи либо с их активной поддержкой военных действий, либо из-за подтвержденного членства в вооруженных силах или органах национальной безопасности.