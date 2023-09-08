В РФС объяснили причину невключения сентябрьских матчей сборной России в рейтинг ФИФА

Матчи проводятся по правилам тренировочных игр, отметил Максим Митрофанов

СУЭЦ /Египет/, 8 сентября. /ТАСС/. Матчи сборной России с командой Катара и олимпийской сборной Египта имеют статус тренировочных игр, поэтому они не идут в зачет рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Встречи проводятся не по правилам официальных товарищеских матчей, а по правилам тренировочных игр, с большим количеством замен", - сказал Митрофанов.

7 сентября сборная России в Суэце сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1). Второй матч между командами пройдет 11 сентября в Суэце. 12 сентября сборная России проведет выездной матч против команды Катара. Российская команда сыграет разными составами.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от международных матчей под эгидами организаций из-за ситуации на Украине.