В матче сборных России и Катара по футболу разрешат неограниченное количество замен

Игра пройдет в Катаре 12 сентября

СУЭЦ /Египет/, 8 сентября. /ТАСС/. Сборные России и Катара по футболу смогут провести неограниченное количество замен в предстоящем товарищеском матче. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Сколько угодно", - сказал Митрофанов, говоря о количестве замен в матче с командой Катара.

Встреча пройдет 12 сентября в городе Эль-Вакра и начнется в 18:15 мск.

7 сентября команда России, составленная из игроков до 23 лет, в Суэце сыграла вничью с олимпийской сборной Египта со счетом 1:1 в товарищеском матче. 11 сентября пройдет второй товарищеский матч между командами.

"У нас была задача посмотреть ближайший резерв сборной. Будет вторая игра, после которой будем анализировать, что получалось, а что - нет", - прокомментировал результат встречи Митрофанов.

4 сентября в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что матч сборных России и Катара не будет включен в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). 28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от международных матчей под эгидами организаций из-за ситуации на Украине.