8 сентября, 06:37
Сборные по футболу

В РФС надеются, что сборная России проведет товарищеские матчи в октябре

Пауза на матчи сборных запланирована на период с 9 по 17 октября

СУЭЦ /Египет/, 8 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ищет соперников для национальной команды на октябрьский сбор и надеется, что игры состоятся. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Наметки есть, - сказал Митрофанов о поиске соперников на октябрьский сбор. - Будут ли игры? Мы на это надеемся. В России или за рубежом? Давайте дождемся развития событий, РФС хотел бы и там, и там".

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на то, что октябрьский сбор состоится. Пауза на матчи сборных запланирована на 9-17 октября.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от международных матчей под эгидами организаций из-за ситуации на Украине. 

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