Баскетболисты сыграют против медиков в товарищеском матче на Суперкубке Единой лиги ВТБ

Команды выведут на паркет олимпийский чемпион Сергей Тараканов и заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Товарищеский матч между врачами Департамента здравоохранения города Москвы и российскими профессиональными игроками, представляющими Единую лигу ВТБ, мужскую Суперлигу и женскую премьер-лигу, пройдет в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе турнира.

Встреча состоится 21 сентября и начнется в 14:00 мск на "ВТБ-Арене". Команды выведут на паркет олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов и заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский.

В составе профессионалов сыграют спортсмены, которые были прооперированы в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре 67-й больницы и успешно восстановились благодаря методике стабилизации позвоночника, разработанной коллективом московских врачей под руководством Дмитрия Дзукаева. Среди них Евгений Бабурин ("Пари Нижний Новгород"), Иван Стребков ("Пари Нижний Новгород"), Александр Ганькевич ("Пари Нижний Новгород"), Александр Мальцев ("Химки"), Валерий Лиходей ("Астана"), Вероника Павлюченко (ЖБК "Ника"), Артем Забелин (бывший игрок УНИКСа).

"Предстоящий матч действительно является уникальным. Знаменитые баскетболисты и чемпионы выйдут на паркет "ВТБ-Арены" в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ, чтобы показать, насколько важен процесс восстановления после сложных травм на позвоночнике в профессиональном спорте и конкретно в баскетболе, - рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. - Могу сказать, что испытал это на своем опыте и был поражен знаменитым fast-track доктора Дзукаева и всей его "спортивной команды". Благодаря мировому уровню работы медиков спинального центра действующие спортсмены - участники матча реабилитировались в кратчайшие сроки и смогли продолжить свою профессиональную карьеру".