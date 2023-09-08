РУСАДА с начала 2023 года взяло у спортсменов более 6 800 допинг-проб

За август агентство отобрало 806 проб

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в августе взяли у спортсменов 806 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В августе Российским антидопинговым агентством были отобраны 806 проб", - сказала представительница агентства. По данным ТАСС, всего за восемь месяцев текущего года РУСАДА взяло 6 820 проб (806 - в августе, 734 - в июле, 725 - в июне, 846 - в мае, 996 - в апреле, 853 - в марте, 961 - в феврале, 899 - в январе).

В конце марта 2022 года РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства. РУСАДА в условиях ограничения авиасообщения с Европой получило возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.