Карпин объяснил свои слова об игре Пиняева через боль в "Локомотиве"

Ранее главный тренер сборной России заявил, что не будет рисковать здоровьем футболистов в товарищеских матчах, чтобы победить, упомянув Сергея Пиняева

СУЭЦ /Египет/, 8 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не утверждал, что игрок "Локомотива" Сергей Пиняев во время выступления за клуб играет через боль. Об этом Карпин рассказал ТАСС.

"Восстанавливается, - сказал Карпин о Пиняеве. - Заявление "Локомотива"? Возможно, у него не было проблем в "Локомотиве", а здесь у него были. Был приведен пример. Если вы посмотрите интервью, там о нем было сказано со словами "допустим, может быть, Пиняев", потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и все. Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня".

5 сентября Карпин заявил журналистам, что в сборной России не будут рисковать здоровьем футболистов в товарищеских матчах, чтобы победить. Главный тренер национальной команды привел пример с "Локомотивом" и Пиняевым. В тот же день пресс-служба "Локомотива" предоставила комментарий главного врача клуба Игоря Калюжного. Он отметил, что весной в клубе дождались полного восстановления Пиняева, после чего футболист вернулся на поле. Главный врач "Локомотива" добавил, что все последние фитнес-показатели игрока говорили о том, что он находится в отличной физической форме.

Сборная России с 4 по 12 сентября проводит тренировочный сбор в Новогорске. Команда разделена на две группы. Первая, которую составляют игроки до 23 лет, 7 сентября сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в Суэце, вторая игра пройдет 11 сентября. 12 сентября вторая группа команды России проведет товарищеский матч с катарцами на выезде.